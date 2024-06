Il Conad City di San Pancrazio ha riaperto la mattina di giovedì 27 giugno, dopo la ristrutturazione che lo ha interamente rinnovato.

La gestione è affidata alla società Loans snc di Lorena Corzani, Andrea Mazzotti e Simona Mazzotti. All’inaugurazione era presente anche l’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta.

Il negozio ha una superficie di vendita di circa 300 metri quadri. Situato in via G. Randi 47 è aperto dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 19,30 e la domenica dalle 8,30 alle 13. All’interno sono impiegate undici persone.

Tra le novità il banco gastronomia, che tutti i giorni propone numerose specialità calde e fredde pronte da gustare. A disposizione ci sono la macelleria servita con lavorazione interna al punto vendita, il pesce confezionato, il tradizionale assortimento di drogheria alimentare, la panetteria, i surgelati e le produzioni locali del percorso “Siamo Romagna”.

«Ringraziamo la gestione del punto vendita e tutti i nostri soci che insieme a noi continuano a investire per migliorare i servizi e garantire a tutti i clienti la convenienza che da sempre contraddistingue il nostro marchio, capillarmente diffuso anche nelle piccole comunità e primo in Italia nella grande distribuzione — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta —. La nostra vicinanza al territorio si esprime anche in questo modo, continuando a offrire in tutta la nostra rete convenienza e qualità delle merci, prezzi bassi tutti i giorni, massima attenzione alle esigenze del cliente».