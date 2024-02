Inaugurato il comitato elettorale di Elena Zannoni, candidata sindaco a Lugo

Inaugurato il comitato elettorale di Elena Zannoni a Lugo. La candidata del Partito Democratico e della coalizione del centrosinistra avrà la propria base operativa in piazza Baracca, alle spalle del monumento dell’aviatore lughese. Il suo sarà un programma elettorale in continuità con i 10 anni dell’amministrazione Ranalli, come ha sintetizzato l’abbraccio con il sindaco uscente sabato mattina al termine della breve cerimonia inaugurale. Nel suo discorso ai sostenitori Elena Zannoni ha parlato di decentramento, prevenzione, sanitaria e dei fenomeni climatici, di voler potenziare i servizi, le politiche per lo sport e di voler continuare gli investimenti in cultura.