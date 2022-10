E’ stato inaugurato sabato scorso, nell’area verde antistante la basilica di Sant’ Apollinare in Classe, il murale in ricordo della cockerina motociclista Lola, patrocinato dal Comune, su richiesta e a spese della famiglia Pazzi, dopo la condivisione dell’opera da parte del Comitato cittadino e l’approvazione della Soprintendenza.

Alla cerimonia sono intervenute autorità civili e religiose e tante famiglie con i propri cocker dal momento che era in corso l’evento benefico “Cocker On the Beach 2022- Remember Summer” che si è svolto tra Classe e Punta Marina per raccogliere fondi necessari al recupero, cura e adozione di cocker in difficoltà, ma non solo.

Nel nome di Lola sono state realizzate negli anni tante opere benefiche e per questo il murale si intitola “VIVA LOLA”.

L’opera, dalle dimensioni di 9 metri per 3, è stata eseguita dall’artista ravennate Nicola Montalbini con la tecnica della pittura a mano su laterizio, riprendendo anche temi floreali presenti nei mosaici dell’abside della vicina Basilica.