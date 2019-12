Inaugurati ufficialmente i Giardini di Natale 2019

Inaugurati ufficialmente i Giardini di Natale che quest’anno decorano il portico di Piazza del Popolo. “Giardini in volo” il titolo scelto per l’allestimento che ha visto la partecipazione di artisti, paesaggisti e giardinieri. 18 i diversi giardini creati sulle colonne della piazza, fra i quali rimane sempre possibile votare il giardino preferito con l’urna per la raccolta delle preferenza situata nei locali della Pro Loco. In alternativa è possibile votare online, sul profilo Facebook “Faenza Giardini a Natale”. Il vincitore sarà premiato durante la Nott de Bisò, che, come ogni anno, chiude gli eventi natalizi della città