Inaugurati in Dermatologia a Ravenna nuovi ambulatori e una sala d’aspetto dedicata ad Enrico Gobbi

Inaugurati nuovi locali al reparto di Dermatologia dell’ospedale di Ravenna. Gli spazi recentemente ristrutturati comprendono la nuova sala d’attesa, dotata di un sistema di gestione delle attese dei pazienti con monitor installati a muro e di arredi completamente rinnovati, un nuovo punto di accettazione, due nuovi ambulatori e una nuova sala riunioni a disposizione del personale medico e infermieristico. Gli spazi sono stati recuperati, ristrutturando i locali adiacenti al reparto che facevano parte dell’Unità Operativa di Terapia Antalgica.

La nuova sala d’attesa è costituita da due locali, entrambi dotati di arredi completamenti nuovi e di un sistema di chiamata, tramite monitor, che permette di garantire il rispetto della privacy e una migliore gestione degli spazi, riducendo possibili affollamenti.

Il secondo locale è stato pensato in particolare per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso Generale, dal Fast Track dermatologico, dai nuovi ambulatori CAU, dai reparti di degenza e per i pazienti inviati con richieste urgenti dal Medico di Medicina Generale.

Il primo dei due nuovi ambulatori ristrutturati sarà destinato ai pazienti affetti da psoriasi grave, da dermatite atopica grave e da malattie dermatologiche rare e complesse, in particolare quelle che necessitano di trattamento con farmaci sistemici e farmaci biologici.

Il secondo ambulatorio ristrutturato sarà invece dedicato ai pazienti affetti da melanoma e da tumori della pelle non-melanoma ed è stato dotato di un videodermatoscopio di ultima generazione, strumento fondamentale per effettuare una diagnosi precoce delle neoplasie cutanee.