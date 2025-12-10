Inaugurati i presepi al Private Banking della Cassa

Inaugurati i presepi storici al Private Banking della Cassa, in Piazza del Popolo. Quest’anno, accanto al Presepe Storico Napoletano del Settecento, di proprietà della Cassa, è esposto anche il Presepe di Achille Parlendola, un artista che espone in questa occasione pastori napoletani del ‘700 di Alfredo Marino con teste in terracotta con occhi di vetro, arti in lego di tiglio, vestiture con taffetà di seta, lino e cotone, ricami di filo d’oro a nove carati.

Il presepe di Parmendola affianca quello tradizionale della Cassa che, oltre al suo fondamentale significato religioso, ha anche uno straordinario valore artistico, con sculture interamente realizzate a mano dagli artisti che ne hanno curato nel dettaglio anche i particolari, come l’espressione del viso, con finimenti in argento, tessuti che hanno oltre cento anni di vita. Il Presepe Storico, proveniente dalla collezione dell’antica Bottega di restauro d’Arte Presepiale ‘Cantone & Costabile’ di Napoli, è costituto da pezzi unici.

I presepi resteranno poi esposti fino al 5 gennaio 2026. Dal 15 dicembre saranno esposti all’agenzia 1 della Cassa, sempre in piazza del Popolo, i presepi di Sergio Minghetti, collezionista ravennate, e dell’artista Claudio Gasperi, anch’egli ravennate