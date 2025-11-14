Inaugurate ieri nuove dotazioni tecnologiche in Anatomia Patologica a Ravenna, acquisite grazie alle risorse messe a disposizione dalla Ausl Romagna. L’ Unità Operativa di Ravenna, diretta dal Prof.Luca Saragoni, coordinatore delle Anatomie Patologiche della Romagna, ha beneficiato della acquisizione di 3 nuove cappe aspiranti, 3 processatori, 3 centraline da inclusione e di 1 microtomo per il taglio delle sezioni di tessuto ottenuto da biopsie e/o pezzi chirurgici.

“Tali strumentazioni, ha specificato il dott. Saragoni, consentono la standardizzazione delle procedure di laboratorio, la sicurezza degli operatori (medici e tecnici di laboratorio) ed una completa tracciabilità delle varie fasi, riducendo significativamente il rischio di errori.Inoltre, la modernizzazione del laboratorio garantisce una buona qualità dei preparati (vetrini) istologici e, quindi, una buona qualità diagnostica.

Da tutto ciò consegue un evidente beneficio per i pazienti, visto il ruolo centrale che l’Anatomia Patologica riveste all’interno dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Mi sento pertanto in dovere di ringraziare sentitamente la Direzione della Ausl Romagna per la sensibilità e l’attenzione rivolta alla Anatomia Patologica, che necessitava con urgenza di un adeguamento tecnologico, ormai obsoleto e non più idoneo allo svolgimento delle normali attività routinarie, sottolineando con gratitudine un cambio di passo significativo dopo un lungo periodo di totale assenza di investimenti destinati alle nostre strutture”

Anche Tiziano Carradori, Direttore Generale di Ausl Romagna ha evidenziato come si fosse reso necessario sostituire alcune importanti tecnologie. “Grazie ad un investimento di 600.mila euro, abbiamo dato risposta a questa necessità.”

Al taglio del nastro era presente anche l’assessora all’Agenda 2030, Hiba Alif, che ha portato il salute del sindaco ed ha ringraziato tutto il personale dell’Unità Operativa e l’Azienda.