Sabato 22 novembre è stata inaugurata un’ulteriore nuova sede di Protezione civile del Comune di Ravenna, che si trova in via Molo Dalmazia 25 a Marina di Ravenna.

L’edificio è stato concesso in uso al Comune dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera e dall’Autorità portuale per un periodo di 4 anni, con l’obiettivo di destinarlo alle attività di Protezione civile.

A sua volta il Comune di Ravenna ha concesso all’associazione di volontariato Guardia costiera ausiliaria di posizionare il proprio sistema radio all’interno dell’edificio, così da poterlo utilizzare nelle fasi di gestione delle emergenze.

Nell’area verde adiacente all’edificio sono stati posizionati due container: il primo, donato dal Lions club Bisanzio, Tcr e da Sapir, che custodisce parte del materiale donato in seguito all’alluvione e che verrà utilizzato in caso di future emergenze; il secondo è stato donato invece alla Guardia costiera ausiliaria da Sapir.

L’utilizzo della sede di Marina di Ravenna risulta strategica soprattutto durante le giornate caratterizzate da un elevato rischio di ingressione marina, e quindi potrà essere usata dal Coc e dalle associazioni di volontariato di Protezione civile come punto di rifornimento materiali e centro logistico durante le operazioni emergenziali. L’utilizzo di immobili dislocati in varie sedi del territorio consente di poter gestire al meglio le diverse tipologie di emergenza. Infine, all’interno dell’area dell’edificio è consentito alla Guardia costiera ausiliaria il rimessaggio invernale del gommone utilizzato durante la stagione estiva per le attività di avvistamento degli incendi boschivi dal mare.

All’inaugurazione erano presenti il prefetto Raffaele Ricciardi, l’assessora alla Protezione civile Federica Moschini e numerose altre autorità.