Si è svolta questa mattina, alla presenza del Sindaco Alessando Barattoni, la cerimonia d’inaugurazione della seconda parte del Centro Didattico Labadabadu, a San Bartolo. Dopo l’apertura della prima sezione del Centro e de “L’albero di Gio”, punto prestito e lettura realizzato in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense, avvenuta nel febbraio 2024, Labadabadu, oggi amplia i suoi spazi arricchendo la sua offerta.

Nell’ultimo anno ha già raccolto l’adesione di circa cento soci grazie anche ai corsi di musica, yoga, al CRE estivo e ai servizi di supporto scolastico.

Oggi sono stati inaugurati due nuovi ambienti:

– la nuova sala eventi, ricavata da un ex fienile completamente ristrutturato, che diventerà un punto di riferimento per eventi pubblici e privati.

– la nuova aula di musica “L’aula di Manu”, dedicata ai corsi di batteria, canto e musica d’insieme, realizzata con il contributo della BCC di Ravenna.

Al taglio del nastro è intervenuto il Sindaco Alessandro Barattoni: “Questo è un luogo del cuore, che tiene insieme la memoria, il presente e il futuro. È un luogo dove verranno tanti giovani, tante famiglie, ognuno a seguire le proprie passioni per passare un po’ di tempo insieme, che è la cosa più importante al giorno d’oggi. La società è cambiata ed è facile trovare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che stanno da soli. Luoghi come questo sono importanti, sia per assecondare le passioni musicali, sia per avvicinare i piccoli alla lettura e soprattutto per costruire la città di domani, specialmente in una frazione come questa di San Bartolo”.

Piero Roncuzzi del comitato di direzione della BCC di Ravenna, banca che ha sostenuto con un contributo alla realizzazione della nuova aula di musica aggiunge: “La BCC è una piccola banca locale e crediamo che l’intervento della banca vada rivolto anche al sociale. Abbiamo individuato in questa struttura qualcosa di interessante e bello, rivolto ai bambini e alla comunità tutta. Aiutare queste realtà ci fa capire quanto è importante mantenere il nostro impegno di rimanere sempre vicini al territorio.”

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo traguardo – dichiara Michele Guerra, fondatore e presidente dell’associazione – oggi ampliamo la nostra offerta educativa e culturale e mettiamo a disposizione nuovi spazi pensati per bambini, ragazzi e famiglie. Per questo anno scolastico presentiamo nuove proposte: corsi di inglese per tutte le età, yoga e ginnastica posturale per adulti e naturalmente un’ampia scelta di corsi di musica, dall’avvicinamento al suono per i più piccoli fino alla formazione avanzata per chi vuole perfezionarsi. La nuova aula di musica è intitolata alla memoria di Emanuele Zuffi, giovane batterista di Sant’Alberto scomparso nel 1998 a soli 17 anni. Con lui ho condiviso la gioia e la spensieratezza del suonare insieme: intitolargli questo spazio significa portare avanti, anche con i più giovani, quella stessa passione che ci univa. Con l’occasione vogliamo dedicare un pensiero anche alla signora Isa Bacchetta, insegnante stimata che viveva in questa casa prima del nostro arrivo. Il mosaico che abbiamo posto sul muro esterno del centro, che ci è stato donato da chi l’ha conosciuta e amata, ritrae le sue mani intente ad aiutare quelle di un bambino che scrive. È il nostro modo per ricordarla con gratitudine e per dare continuità al suo impegno educativo.”

Il Centro si trova in via Cella 255 a San Bartolo, i corsi di musica e le sale eventi sono attive tutto l’anno. Ad ottobre ricominceranno i corsi di propedeutica musicale, yoga, ginnastica posturale e inglese.