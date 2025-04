Inaugurata OMC: il problema dei dazi al centro della prima giornata

Inaugurata l’edizione 2025 di OMC, la fiera dell’energia e dell’osshore di Ravenna. Incontro iniziale con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, al quale hanno partecipato le istituzioni

locali, regionali e le delegazioni di Algeria, Egitto e Libano. Nei giorni della fiera sono attesi 400 espositori e 15 mila visitatori. Quest’anno l’evento coincide con l’entrata in funzione

del rigassificatore al largo di Punta Marina. Eni e Snam saranno gli ospiti speciali. OMC viene dipinta come un laboratorio a cielo aperto per il futuro energetico dell’area

del Mediterraneo e non solo, ma per gli ambientalisti, che anche quest’anno hanno manifestato all’ingresso dell’area del Pala de André, presente Extinction Rebellion,

si tratta unicamente di una grande manifestazione di greenwashing