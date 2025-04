Lo scorso 20 settembre 2024 l’acqua giunta a Lugo Est dalla fuoriuscita dal Fiume Senio si era abbattuta anche sulla piscina e sugli uffici Uisp di Lugo. Un’alluvione che non aveva lasciato scampo a tutto il materiale della sede dell’associazione, con scrivanie, documenti, computer e quant’altro finiti sott’acqua e dunque irrimediabilmente danneggiati.

Già nelle ore immediatamente successive si era attivata un’autentica “macchina di solidarietà” che aveva portato dipendenti, collaboratori, amici e dirigenti delle società sportive ad intervenire per limitare i danni. Una mobilitazione che aveva permesso di riaprire al pubblico la sede Uisp di Lugo dopo appena cinque giorni, non nei tradizionali uffici occupati, ma in una piccola stanza adiacente ad essi. Ripristinato, anche se in termini ridotti, il servizio, si è subito iniziato a pensare a cercare di ripristinare nel più breve tempo possibile anche gli uffici veri e propri.

Un’autentica corsa contro il tempo che nel giro di soli sette mesi ha permesso oggi di inaugurare gli uffici UISP di Piazzale Veterani dello Sport, sotto le tribune dello stadio comunale Ermes Muccinelli, tornati pienamente operativi.

Un traguardo raggiunto grazie all’impegno della dirigenza Uisp, ma anche alla disponibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale di Lugo, proprietaria dell’edificio alluvionato, del gestore dell’impianto sportivo e dei livelli superiori della Uisp. Nelle scorse settimane infatti prima la Uisp Regionale Emilia-Romagna ha concretizzato un intervento economico a sostegno, poi la Giunta della Uisp Nazionale, attingendo dal Fondo Emergenze Territorio Calamità Naturali, ha deliberato la concessione di un contributo a fondo perduto.

E alla riapertura degli uffici Uisp di Lugo, da anni un punto di riferimenti per le migliaia di tesserati del territorio della Bassa Romagna, erano presenti oggi proprio Tiziano Pesce, Presidente nazionale Uisp, ed Enrico Balestra, Presidente Regionale Uisp Emilia-Romagna. Insieme a loro, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la Sindaca di Lugo Elena Zannoni e l’Assessore allo Sport Luigi Pezzi.

“La rete associativa Uisp – ha sottolineato Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – rappresenta un’unica, grande, realtà che trova la forza sui territori. E se parliamo di forza e di resilienza, quanto dimostrato in questi anni così complicati a Lugo non può che esserne la dimostrazione tangibile. Sono oggi in Romagna per dire grazie da parte di tutto la grande famiglia della Uisp. Il grande lavoro che oggi abbiamo inaugurato ci dà una spinta ulteriore di fiducia e ottimismo verso il futuro prossimo”.

“La Uisp – ha detto la Sindaca Elena Zannoni – rappresenta da sempre un autentico punto di riferimento nel territorio non solo nell’ambito del terzo settore. In questa consiliatura abbiamo scelto di mettere nel programma grande attenzione al tema dello sport, anche perché il benessere delle persone deve essere una priorità. Tra gli investimenti di questi anni è compresa, a brevissimo, la ristrutturazione piscina e, a seguire, investimenti sullo stadio, impianti che hanno urgente necessità di interventi consistenti. La Uisp è un soggetto che intercetta tutti i cittadini e con il quale collaboriamo ogni giorno, non possiamo che essere contenti di questa sede ripristinata che garantirà un ritorno all’operatività alla quale questa associazione ci ha abituati da anni”.

“Solo pochi mesi fa – ha detto Alessandra Morici, attuale presidente Uisp Ravenna-Lugo al momento della riapertura degli uffici – eravamo in grande difficoltà. L’alluvione è stato un colpo durissimo per tutto il territorio e per le attività sportive e sociali. Il dover operare in una situazione di totale emergenza per diverso tempo ci ha messo ancor più alla prova. Una difficoltà che si è andata ad aggiungere al termine di un periodo durissimo, tra Covid e crisi energetica. Problemi che, cercando di guardare il lato positivo delle cose, ha compattato il nostro gruppo di lavoro e che oggi può sorridere per la riapertura degli uffici di Lugo. Voglio ringraziare il Comune, la Uisp Emilia-Romagna e la Uisp Nazionale per la sensibilità dimostrata in un momento così buio. Ora possiamo tornare a dedicarci pienamente ai nostri tesserati e alle tante attività da programmare, gestire e proporre sul territorio”.