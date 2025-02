Inaugurata la Sala delle Donne del Tribunale di Ravenna

Svelate le 12 fotografie della Sala delle Donne del Tribunale di Ravenna. 12 ritratti di donne ravennati di ieri e di oggi che si sono distinte nel lavoro o nel sociale. Da Paola Batani del gruppo Batani Select Hotels, alla storica palleggiatrice dell’Olimpia Manù Benelli, a Tiziana Berti, tra i primi in Italia a credere nel valore dello sport per i disabili, fino a Debora Donati che ha dato vita alla ‘Spiaggia dei Valori’ di Punta Marina. Poi Cornelia Fabri, prima donna laureata in matematica alla normale di Pisa nel 1891, Fiorella Guerrini, fondatrice del Comitato Imprenditoria Femminile alla Camera di Commercio, passando per Adalgisa Cicci Mazzacani, fondatrice della Libreria Dante di Longo. C’è poi il volto di Giovanna Bosi Maramotti, deputata del Partito Comunista Italiano ai tempi di Berlinguer, poi Cristina Mazzavillani Muti, fondatrice del Ravenna Festival, e Cristina Rocca, stilista e imprenditrice del centro storico, e infine la storica Natalina Vacchi, volto della Resistenza ravennate e uccisa nella rappresaglia del Ponte degli Allocchi