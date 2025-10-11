Inaugurata la rampa ciclopedonale di via Lapi: intitolata ad Ada Rossi

Inaugurata ufficialmente la rampa ciclopedonale di via Lapi, importante via di collegamento fra la zona della cosiddetta Bassa Italia, a Faenza, duramente colpita dalle alluvioni, e il centro storico all’interno delle antiche mura. La rampa, ora per lo più in acciaio e materiali ad alta durabilità, era già stata aperta nei giorni scorsi. La ricostruzione, dal costo di 400 mila euro, è stata possibile grazie ai finanziamenti del progetto Bike to work regionale, che hanno coperto il 70% della spesa, ed è sinergica con la nuova pista ciclabile che attraversa il parco Bertoni. La rampa stessa è stata intitolata alla memoria di Ada Rossi, antifascista, co-fondatriche del Movimento Federalista Europeo, prima licenziata da scuola e poi mandata in esilio dal regime.