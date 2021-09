Si avvicina la prima giornata di Made in Italy, la mostra mercato della ceramica italiana in programma tra piazza del Popolo e piazza Martiri della Libertà, sabato 4 e domenica 4 e 5 settembre dove i ceramisti di tutta Italia, scelti dalla commissione, esporranno le loro produzioni.

Nel frattempo, continuano gli eventi collaterali che fanno da anteprima alla mostra-mercato. Mentre alla Galleria d’Arte Molinella prosegue, fino a domenica 5, la mostra collettiva curata da Irene Biolchini dal titolo ‘Dentro / Fuori. Arte contemporanea nelle città della ceramica italiana’, inaugurata giovedì davanti a un folto pubblico, e che propone le opere di nove artisti, a Palazzo Mazzolani, nella sede dell’Isia, alle 17.30, è in programma l’inaugurazione della mostra ‘Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963’ curata da Anty Pansera. L’esposizione è composta da 33 pezzi di uso comune, provenienti dalla collezione di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, un omaggio alla ceramista che si è dedicata al design ceramico, rimanendo in contatto con gli artisti del suo tempo, da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro. La mostra continua fino all’8 ottobre (orari: dalle 10 alle 17).

Sabato 4 settembre si entra nel vivo con la mostra-mercato ‘Made in Italy’. Le piazze si riempiranno di colori e della ceramica esposte nei 110 stand degli artigiani provenienti da tutta Italia, una trentina i faentini, che proporranno produzioni e nuove collezioni dagli oggetti di design ai gioielli, dalle piccole sculture e opere d’arte fino alle stoviglie, un racconto a più voci del ‘saper fare’ dei ceramisti del Paese. La mattinata partirà alle 9 con la premiazione, in piazza Nenni, della prima edizione del Premio nazionale Vasaio Gino Geminiani. Alle 10, in piazza Martiri della Libertà, inaugurazione ufficiale della seconda edizione di ‘Made in Italy’, con il sindaco Massimo Isola e l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini. Dopo i saluti istituzionali le autorità incontreranno i ceramisti espositori direttamente agli stand. Come deciso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto di Ravenna, per poter visitare la mostra-mercato non sarà necessario il Green Pass. Dalle 10.30, incursioni musicali nelle due piazze del mercato da parte della Brass Band del Dopolavoro Ferroviario. La segreteria per gli espositori e un punto informativo sarà in uno stand in piazza della Libertà, all’angolo con Corso Mazzini; un secondo punto informativo sarà a disposizione anche in piazza Martiri della Libertà, dove l’area della mostra mercato sarà più ampia rispetto allo scorso anno. La mostra-mercato sabato rimarrà aperta fino alle 23. Come per la passata edizione alla realizzazione e al buon andamento di Made in Italy concorreranno un gruppo di volontari delle diverse associazioni della città oltre ad alcuni collaboratori della manifestazione, in totale una trentina di persone.

Per facilitare l’accesso al centro nei giorni dell’evento, grazie alla collaborazione con Viaggi Erbacci, verrà potenziato il servizio di navetta elettrica Green-Go bus, con una corsa ogni 10 minuti da/per il centro storico con capolinea in piazzale Pancrazi (parcheggio scambiatore), il 4 settembre dalle 8.30 alle 24; il 5 settembre dalle 10 alle 22.

Eventi collaterali, le mostre

‘Le frutta del malorto’, sabato 4 e domenica 5 settembre, mostra ceramica di Antonietta Mazzotti in corso Matteotti 2 negli orari della mostra-mercato.

Nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo preview in occasione di Made in Italy (sabato dalle ore 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18) della mostra del Museo diocesano di Faenza in collaborazione con ‘Magazzeno Art Gallery, Dante Plus’: ‘Dante. Visioni del contemporaneo’, curata da Alessandra Carini, Giovanni Gardini e Marco Miccoli.

Luce Raggi per Made in Italy, sabato 4 settembre, alle 18.30, in viale Baccarini 48,

debutto di Casa Studio Raggi e della Another Fucking Gallery con live set elettronico di Simona Wilbi e giornali che ballano.

‘Ivo Sassi e la poetica di Dante’, allestimento fotografico presso Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1. Sempre visitabile lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 21. Previa prenotazione (al 348.3601354) è possibile visitare lo studio di Ivo Sassi in via Bondiolo e il Giardino della Scultura con 40 grandi opere in località Santa Lucia.

Sabato 4, alle 11, alla Bottega Bertaccini (corso Garibaldi 4), l’inaugurazione della mostra ‘Forme in movimento Karin Putsch-Grassi Figulinae’ di Gianfranco Morini ‘Il Moro’. Orari visite 4 e 5 settembre dalle 10 alle 22.

Sabato 4, in via Sarti 9, inaugurazione (ore 18.30) della collettiva d’arte curata da Francesco Cerfeda dal titolo ‘Che la festa cominci!’. La mostra continua domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21.

‘Premio nazionale Vasaio Gino Geminiani’, mostra alla Bottega di Gino in via Nuova 13, sabato 4 e domenica 5 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Nello stand dell’associazione, in piazza Martiri della Libertà, sabato 4 e domenica 5, negli orari della mostra-mercato, il primo concorso faentino di tornio intitolato a Gino Geminiani. Domenica alle 18 la premiazione.

Sabato 4, alle 21, in piazza Nenni, ‘Omaggio a Weather Report’ concerto della Sarti Big band. Ingresso gratuito con offerta libera a favore della Scuola di musica Sarti (prenotazione consigliata scuoladimusicasarti@gmail.com).

Eventi collaterali, le visite

Sabato 4, apertura con visita guidata al Teatro comunale Masini, in piazza Nenni, dalle 15.30 alle 17.30 (Info e biglietteria: Pro Loco IAT Faenza – tel. 0546 25231).

Domenica 5, visita guidata all’ipogeo della Fontana monumentale di piazza della Libertà a cura degli Amici della fontana. Orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Nella Sala delle Bandiere, Residenza Comunale, piazza del Popolo 31, prosegue la mostra CONTACT MMXX a cura del Museo Carlo Zauli (in collaborazione con AiCC), un progetto che collega le strade della ceramica e che vede la collaborazione di Stefano e Patrizio Bartoloni, Gabriele “mrCorto” Resmini & Luca Pi Pellegrino.

Musei

Al MIC, Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (viale Baccarini 19), dalle 10 alle 19, la mostra ‘Alfonso Leoni (1941 -1980). Genio ribelle’. Visita guidata (sabato 4 settembre, ore 16). Domenica 5 (ore 16), visita guidata alla nuova sezione permanente delle ‘Ceramiche popolari, design e rivestimenti, tra passato e futuro’. La visita guidata è offerta dal MIC, prenotazione obbligatoria (0546 697311), pagamento biglietto d’ingresso.

Museo Tramonti (via Fratelli Rosselli 8), aperto su prenotazione (tel. 392.3011196)

Museo Carlo Zauli (via della Croce 6), l’installazione fotografica ‘Cuorilegio’ mostra in collaborazione con il corso IFTS del prodotto ceramico sabato 4 (ore 10-13 e 15-22) e domenica 5 (ore 10-13 e 15-18).

Musei d’artista tra le rive del Lamone. In occasione di Made in Italy 2021, domenica 5 settembre, verrà proposta una inedita visita guidata itinerante lungo un percorso che, in soli 800 metri, nei pressi delle due sponde del fiume Lamone, racchiude la presenza di cinque luoghi privati dedicati ad altrettanti artisti molto importanti nella storia della ceramica del Novecento. Quattro musei e uno studio (Museo Carlo Zauli, Museo Leandro Lega, Museo Guerrino Tramonti, Museo della Bottega Gatti e Studio Guido Mariani) che hanno sede negli originali luoghi di lavoro e che raccontano parte della vita e delle opere di artisti che hanno innovato la ceramica. La visita, che prevede gli spostamenti in bicicletta, sarà coordinata da Matteo Zauli. Partenza dal Museo Carlo Zauli alle 10.30, prenotazioni all’indirizzo di posta elettronica museocarlozauli@gmail.com (C’è la possibilità di biciclette in affitto).