Inaugurata in Piazza Kennedy la pista di pattinaggio, che torna in centro a Ravenna dopo l’edizione annullata del 2020 a causa della pandemia. 600 metri quadrati di pista realizzati dalla ditta Zannoni Chiara in collaborazione con Confesercenti Ravenna e la compartecipazione del Comune di Ravenna. Rimarrà aperta fino a domenica 16 gennaio, animando Piazza Kennedy con diversi eventi e attività soprattutto per i giovani e per i più piccoli