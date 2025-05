Sabato 10 maggio molti visitatori hanno salutato Francesco Raffaelli in occasione della inaugurazione della sua personale “Immagini Umane” a cura di Luca Piovaccari. Insieme ai molti fotografi intervenuti, era presente anche il Maestro Guido Guidi.

La mostra è inserita nel progetto di CARP APS “Con altri occhi. Appunti di fotografia contemporanea”, a cura di Luca Piovaccari in collaborazione con Roberto Pagnani, che ha già dedicato mostre allo stesso Luca Piovaccari, Michele Buda, Alessandra Dragoni. Dopo Francesco Raffaelli, sono in programma personali di Giovanna Sarti, Massimo Sordi, Stefania Rossi, Piero Delucca, Allegra Martin.

Questa ricognizione di Piovaccari (anche se parziale) vuole riflettere sulla fotografia in genere come ostinato spunto di ricerca. Questo linguaggio, a seconda degli autori, diventa medium assoluto o di supporto al proprio lavoro. Autori che, come testimoni del proprio tempo, si sono confrontati in un modo o nell’altro consapevolmente con l’influenza del lavoro di Guido Guidi, anche per le frequentazioni personali, ma che allo stesso tempo hanno sviluppato un proprio particolare linguaggio. Gli sguardi di questi fotografi sono diretti anche alla normalità del quotidiano e all’attenzione del particolare, vogliono indagare la vita in ogni sua apparenza inaspettata e osservare di nascosto per frammentare con la loro visione il mondo.

La mostra rimarrà allestita presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery fino a sabato 31 maggio e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 17 alle 19 con ingresso libero.