Grande entusiasmo e partecipazione ha accompagnato l’inaugurazione della nuova Via Crucis della Chiesa dell’Ospedale Umberto I di Lugo, donata dagli artisti romagnoli Paola Bandini e Giorgio Cavina.

Questo dono, che s’inserisce nel progetto del Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola “La cura attraverso l’arte”, rappresenta un nuovo tassello di valorizzazione delle tradizioni artistiche locali e della storia ospedaliera avviando, nell’anno giubilare, il nuovo percorso dedicato agli Oratori, Chiese e Cappelle ospedaliere dell’Ausl della Romagna.

La Chiesa ospedaliera, inaugurata nel 1962 in sostituzione del precedente Oratorio, ha sempre rappresentato un luogo di raccoglimento e spiritualità per i pazienti, il personale medico e i visitatori. Il progetto originario prevedeva un arredo liturgico concepito come un insieme unitario, obiettivo raggiunto grazie all’arredo liturgico eseguito dagli artisti Bartoli & Cornacchia di Brisighella che regalarono alla Chiesa un’identità forte e unitaria.

Tuttavia, con il passare del tempo, la Via Crucis originale, caratterizzata da un pregiato effetto “craquelé”, è stata sostituita da stampe plastificate a colori, privando il luogo della sua omogeneità e della sua forza espressiva. Oggi, grazie alla sensibilità e maestria degli artisti Paola Bandini e Giorgio Cavina, la Chiesa ospedaliera di Lugo torna a risplendere nella sua bellezza originale.

Le nuove stazioni della Via Crucis, realizzate con le terre alluvionali della Romagna, restituiscono alla Chiesa la sua unicità, riportando un legame profondo con il territorio. Ogni opera, plasmata con cura e passione, non solo arricchisce il contesto liturgico, ma ci invita a riflettere su come la salute e l’arte siano sempre state strettamente connesse, tanto da diventare parte integrante della storia dell’Ospedale stesso.

La cerimonia d’inaugurazione si è svolta alla presenza degli artisti, Paola Bandini e Giorgio Cavina, del direttore dell’ospedale di Lugo, Paolo Tarlazzi, della conservatrice di AUSL Romagna, Sonia Muzzarelli, della sindaca di Lugo, Elena Zannoni, e del Vescovo della Diocesi di Imola, mons. Giovanni Mosciatti.

L’evento è stato allietato dal coro dell’Ospedale di Lugo composto da alcuni operatori Sanitari dell’Ospedale.

L’Ospedale di Lugo e l’Ausl della Romagna sono felici di poter offrire questa nuova opportunità di fruizione artistica e spirituale, in un luogo che da sempre è sinonimo di cura e accoglienza.