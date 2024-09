Inaugurata La Melagrana R&B a Brisighella

Ha aperto in via Valpiana 7 a Brisighella, “La Melagrana – Room&Breakfast”.

I coniugi Anke e Jürgen Spriestersbach sono arrivati dalla Germania a Brisighella a maggio 2024 e si sono innamorati immediatamente della struttura.

Hanno acquisito l’immobile e finalmente dopo i lavori di ristrutturazione è ora aperto.

Il R&B si trova in una posizione straordinaria, su una collina sopra S.Eufemia, frazione di Brisighella, dispone di tre camere spaziose di varie dimensioni e offre tutti i servizi di qualità, immerso nella natura con una vista spettacolare.

Pace e tranquillità sono i claim de “La Melagrana” diviso in due edifici del 1890 e una piscina protetta da una siepe di melograni lunga 14 metri che offre grande riservatezza.

I padroni di casa tedeschi parlano correntemente italiano, inglese, francese e tedesco, pronti ad accogliervi con calore e professionalità