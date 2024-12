In occasione dell’80esimo anniversario della liberazione di Ravenna è stata inaugurata la lapide in onore di Walter Ruffato ucciso nel 1943 da un soldato tedesco durante l’occupazione.

Dal dopoguerra in poi Walter viene riconosciuto come “la prima vittima civile della barbarie tedesca” a Ravenna e la lapide in suo onore è stata posizionata presso il Memoriale Ponte dei Martiri alla presenza dei familiari e delle istituzioni.