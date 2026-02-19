Inaugurata la Fiera dei Balneari 2026: “Un altro anno d’incertezza per le concessioni”

Inaugurata a Ravenna la Fiera dei Balneari. Due giorni dedicati all’offerta turistica e alle novità del settore per la stagione 2026. Inevitabilmente, il calendario di incontri programmati durante la fiera si è aperto con il convegno dedicato alla futura assegnazione delle concessioni balneari, ai criteri, alle criticità, agli indennizzi e all’incertezza che ancora per un anno alleggerà sul comparto.