Inaugurata la Festa della Cooperazione a Bagnacavallo | VIDEO

Inaugurata la Festa della Cooperazione a Bagnacavallo, evento di apertura quest’anno dedicato ai 50 anni della cooperativa Rosefiori. La festa torna ad essere celebrata in presenza per tutti i tre giorni nello stabilimento di Agrintesa di Bagnacavallo. È la 44esima edizione, che arriva in un periodo difficile dettato ancora dalla pandemia, dalla crisi internazionale e dai cambiamenti climatici. Tuttavia è una festa che, affrontando questi e altri temi, punta a restituire un segnale di speranza e di ripartenza.