Nella mattina di sabato 20 dicembre, è stata inaugurata Farmacia comunale « Lugo 2», in via Di Giù. La farmacia negli scorsi due mesi è stata interessata da lavori di ristrutturazione a cura di Sfera Srl – Società Farmacie Emilia Romagna Associate, che gestisce 21 farmacie comunali nei territori imolesi e faentini, e dal 2015 anche le tre farmacie comunali di Lugo.

L’investimento è stato di 550mila euro e la farmacia è stata ampliata con nuovi spazi laboratoriali al piano superiore, un nuovo sistema di magazzino e distribuzione dei farmaci, e un arredamento rinnovato e più funzionale. L’amministrazione comunale ha provveduto alla manutenzione del tetto dell’immobile, che ospita anche l’incubatore per le imprese dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

«La farmacia “Lugo 2”, oggi completamente rinnovata, è la più frequentata fra le tre comunali – commenta la sindaca di Lugo Elena Zannoni -. Siamo soddisfatti per il risultato e proseguiamo nella riqualificazione delle farmacie comunali, dopo lo spostamento della “Lugo 1” nella sede di via Taglioni, all’ex acetificio Venturi. Con le nuove disposizioni normative, le farmacie hanno aumentato le proprie capacità di assistenza sanitaria. Di conseguenza, devono essere sempre più variegati ed efficaci i servizi che vengono erogati. Si tratta di una parte importante del sistema sanitario».

«Un investimento di oltre mezzo milione di euro per la nuova Farmacia Comunale Lugo 2 rimarca l’importanza strategica dei presidi lughesi nello scacchiere romagnolo delle farmacie di Sfera – spiega Roberto Rava, presidente di Sfera -. Le lavorazioni hanno comportato la chiusura dell’esercizio al pubblico solo per pochi giorni, grazie allo sforzo del personale impegnato e all’immutata fiducia della clientela. La nostra visione progettuale abbina l’adeguamento funzionale degli spazi alla qualità della gamma sempre crescente di servizi che proponiamo al pubblico».