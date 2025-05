Inaugurata la cassa d’espansione del Canale dei Mulini a Castel Bolognese, un progetto realizzato in collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Si tratta di un’opera progettata prima delle alluvioni del 2023 e conclusa nel 2024, ma che ha già recitato un ruolo importante in tutte le alluvioni degli ultimi anni. Quasi 3 milioni e 376 mila euro il costo della realizzazione su 6 ettari e mezzo di terreno per un volume di 143 mila metri cubi di acqua invasabile. Si tratta di un intervento non solo di sicurezza idraulica, ma anche di riqualificazione ambientale.