Inaugurata la casa-museo di Laura Pausini. Tantissimi i fan in via Santi a Solarolo, di fronte a quella che un tempo era la casa della famiglia Pausini. La cantante li ha accolti con la sua nuova canzone, la cover di ‘La mia storia tra le dita’, ed ha spiegato cosa si potrà vedere all’interno del museo, visitabile dal 13 settembre. La memoria è andata agli anni che hanno preceduto il debutto a Sanremo e ai giorni del Festival. Un ringraziamento dovuto a Pippo Baudo, ma anche a tutti quei fan che hanno aiutato a realizzare il museo dopo l’alluvione. E un ringraziamento anche a David Pompili, l’autore del murales che ha cambiato la facciata della casa