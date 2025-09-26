Inaugurata in ospedale la nuova opera della sala d’attesa per gli ambulatori dell’Area medica

Inaugurata in ospedale a Faenza l’opera d’arte ideata per la sala d’attesa della piattaforma ambulatoriale “Area medica”. Si tratta della quinta opera realizzata dagli studenti dell’istituto Ballardini per l’ospedale manfredo. Una collaborazione che rientra all’interno del progetto “L’Arte che regala benessere”, nata nel 2021, in piena pandemia, per l’allora accesso secondario al reparto di Oncologia, riservato ai pazienti covid. Negli anni i lavori degli studenti hanno abbellito diverse sale del nosocomio.

L’opera selezionata per la sala d’aspetto dell’ “Area medica” è stata ideata da Martina Frencetese, l’anno scorso studentessa della 5^AA. L’anno prossimo, gli studenti della 5^A e della 5^B del Ballardini ideeranno e realizzeranno altre due opere.

Domenica 5 ottobre, dalle 10.30, l’ospedale parteciperà alla Giornata Nazionale degli Ospedali Storici. Sarà possibile apprezzarne così la collezione artistica