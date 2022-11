Inaugurata Art & Ciocc: quattro giorni di festa col cioccolato a Ravenna

Taglio del nastro per Art & Ciocc in Piazza del Popolo a Ravenna. Quattro giorni in compagnia dei maestri cioccolatieri provenienti da varie regioni. Stand aperti dalle 9 alle 22 tutti i giorni. Domenica chiusura anticipata alle 20. Molti anche i negozi, bar e ristoranti del centro che aderiscono all’iniziativa con dolci e degustazioni. E per chi vuole laboratori didattici anche in vista del Natale.

Art & Ciocc è un evento organizzato da Camera di Commercio di Ravenna e da Mark. Co. & Co. con la partecipazione di Confcommercio Ravenna e Comune di Ravenna