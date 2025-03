Inaugurata alla Classense la mostra “Il Genio vagante”, dedicata agli esploratori ravennati

Inaugurata alla Classense la mostra “Il Genio vagante. Negri, Gessi e Matteucci: storie di viaggiatori tra Seicento e Ottocento”. Libri, mappe, manoscritti e collezioni d’armi africane sono al centro della ricostruzione delle esplorazioni di Francesco Negri, nel nord Europa, Romolo Gessi e Pellegrino Matteucci, in Africa.

La mostra espone anche preziosi oggetti di origine sudanese, provenienti dal Museo delle Civiltà di Roma e opere dell’artista camerunense Victor Fotso Nyie per accompagnare la riflessione odierna su colonialismo, decolonizzazione e incontro tra civiltà.

Il progetto rientra all’interno dell’edizione 2025 del Festival delle Culture ed è stato possibile grazie alla collaborazione con Ufficio Politiche per l’Immigrazione e la Cittadinanza del Comune di Ravenna, il MAR e l’Accademia degli Incamminati di Modigliana.

L’esposizione sarà visitabile fino al 14 giugno