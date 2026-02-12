È stata inaugurata questa mattina, nei locali del Private Banking della Cassa di Ravenna in piazza del Popolo (ex Bubani), la mostra “Carnevale dei Ragazzi – Città di Ravenna 2026”, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni e del presidente della Cassa Antonio Patuelli, insieme alla presidente e al vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti e Franco Gabici, al vicesindaco Eugenio Fusignani, al segretario generale della Fondazione Giancarlo Bagnariol e al presidente del Consiglio comunale Daniele Perini.

Pino Farinelli, storico organizzatore del Carnevale, ha ricordato come quella in corso sia la 46ª edizione – con alcune interruzioni nel tempo, tra cui quella dovuta alla pandemia – sottolineando che tra gli obiettivi vi è anche la raccolta fondi attraverso la lotteria a sostegno delle missioni diocesane, tra cui Santa Teresa. Fusignani ha ringraziato gli organizzatori per l’impegno costante, mentre l’Arcivescovo ha evidenziato il valore comunitario e creativo del Carnevale, capace di unire le parrocchie e di stimolare realizzazioni sorprendenti, ricordando che i fondi raccolti sosterranno le missioni a Santa Teresa, a Lima e nel Sud dell’Albania.

Patuelli ha condiviso un ricordo personale legato alle prime edizioni degli anni Cinquanta, quando monsignor Pietro Zolati, storico parroco di San Vitale, volle organizzare un carro e suo nonno mise a disposizione il trattore: “Ho ancora una foto – ha raccontato – in cui, bambino, sono in braccio a chi lo guida”.

La mostra, visitabile fino al 17 febbraio, è arricchita da un teatrino per marionette con fondale illustrato da Luca Zaccagnini, da un campionario di marionette custodite da Giuseppe Matteucci e da cimeli storici – alabarde, corazze e costumi originali degli anni Cinquanta – che riportano alle atmosfere delle prime sfilate.