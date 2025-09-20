Inaugurata al Palazzo del Podestà la mostra dedicata alla storia del Team Gresini

Racing in Frame al Palazzo del Podestà di Faenza, la mostra che ripercorre la storia del team Gresini. La carriera di Fausto Gresini come pilota del motomondiale e poi la crescita continuativa della squadra, guidata, dopo la scomparsa del suo fondatore, dalla moglie Nadia Padovani. In esposizione moto, tute, caschi, trofei, foto e poster che hanno contraddistinto tutti questi anni nelle differenti classi del mondo delle corse. Presente anche la Garelli 125 con cui Fausto Gresini vinse il mondiale nel 1987 e la moto di quest’anno di Alex Marquez. La mostra sarà visitabile fino al 12 ottobre.