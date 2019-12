Dopo un prolungato periodo di chiusura è stata riaperta ieri, nei rinnovati locali della locale Cooperativa “Edera”, la Casa del Popolo Repubblicana di Santerno, cui i dinamici nuovi gestori hanno voluto assegnare il beneaugurante nome di Circolo “L’INCONTRO”.

Al rituale “taglio del nastro” inaugurale erano presenti il Segretario Provinciale del P.R.I. e Vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, nonché il Presidente del Consiglio Territoriale di Piangipane Edgardo Canducci.

Nel suo intervento di saluto Fusignani ha sottolineato come con questa riapertura si riprendano i fili di un discorso iniziato oltre 100 anni fa e che ha costantemente offerto ai Santernesi valori e punti di riferimento. Il Vicesindaco ha inoltre espresso apprezzamento per il fatto che la titolare del locale (Valentina), interpretando l’aspettativa del C.d.A. della Cooperativa, ha rinunciato ad installare i videogiochi, preferendo dotare l’esercizio di attrazioni per i bambini.

Per parte sua il Presidente Canducci si è rallegrato per questa riapertura che consente di allargare gli spazi per le attività sociali e culturali, in un momento in cui la cittadinanza tende a chiudersi in se stessa e, specialmente nel forese, vi è forte il rischio di rimanere sempre più isolati rispetto al Comune capoluogo.

Il nuovo punto d’incontro, che diventa il migliore della località e rimarrà aperto dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata, non costituirà solo un luogo per attività ricreative, ma organizzerà iniziative culturali e soprattutto ospiterà Enti che svolgeranno attività sociali a beneficio di Santerno e delle frazioni vicine.