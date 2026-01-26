È stata inaugurata nella mattinata di domenica 24 gennaio, alla presenza delle istituzioni locali, la Pasticceria Fusignanese, nuova attività dedicata alla produzione di dolci e prodotti da forno senza glutine, situata in via Garibaldi 22 all’interno del Centro Commerciale “Il Faro” di Fusignano.
L’iniziativa nasce dalla volontà di Gilberto Ricci, titolare dell’azienda Pane e Tulipani – R3PLAY srl, realtà già affermata da anni nella produzione artigianale di prodotti senza glutine. Con il supporto di Confcommercio, Ricci ha scelto di trasferire lo storico laboratorio artigianale di Bagnacavallo all’interno del centro commerciale, affiancando al laboratorio un nuovo punto vendita aperto al pubblico, che si aggiunge a quello già operativo nel centro di Bagnacavallo.
La nuova pasticceria, che ospita anche un angolo bar, si propone come vera e propria “vetrina” del laboratorio artigianale, che continuerà a rifornire numerosi negozi specializzati nella vendita di prodotti senza glutine in Romagna e in altre regioni.
La Pasticceria Fusignanese è aperta tutti i giorni, escluso il giovedì, dalle 7.00 alle 12.30, offrendo alla clientela un’ampia scelta di prodotti di alta qualità, pensati per chi soffre di intolleranze ma non vuole rinunciare al gusto.