Mercoledì 4 dicembre la Casa della Comunità di Massa Lombarda sarà al centro di una serie di appuntamenti pensati per presentare alla cittadinanza i tanti servizi presenti al suo interno.

Si parte alle ore 12:00 con l’inaugurazione dei locali di via Baravelli 29, in cui sono collocati gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale. Gli spazi sono stati recentemente interessati da importanti lavori di riqualificazione: al piano terra la sala d’attesa è stata ampliata e resa più confortevole e accogliente dotandola di un totem elettronico elimina code (donato dalle associazioni di volontariato del Comune di Monte Urano in provincia di Fermo); il totem è risultato utile per organizzare l’accesso alla segreteria dei medici, che è stata anch’essa ampliata per ospitare tre postazioni di lavoro e il back office; anche al primo piano gli spazi per l’attesa sono stati rimodulati e complessivamente gli ambulatori sono stati aumentati da 5 a 6.

All’inaugurazione, oltre al Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi e al Direttore Generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, parteciperanno la Direzione del Distretto e del Dipartimento di Cure Primarie, diversi professionisti della Casa della Comunità che illustreranno i progetti innovativi che sono stati attivati : dalla presa in carico dei pazienti cronici, all’Infermiere di Famiglia e di Comunità, fino al percorso per l’ottimizzazione delle prescrizioni farmaceutiche.

Nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle 16:00, avrà luogo il vero e proprio open day della Casa della Comunità (ingresso da viale della Resistenza 7) in cui i cittadini potranno visitare la struttura, accompagnati dai volontari delle associazioni cittadine, per conoscere i servizi ed essere informati sui tanti percorsi di prevenzione e promozione della salute attivati sotto il coordinamento della Sanità Pubblica. Durante l’open day sarà inoltre possibile, per i soggetti idonei, sottoporsi ad una serie di screening attivati per l’occasione in collaborazione con gli specialisti dell’Ausl: mappatura del rischio cardiologico (in collaborazione con le farmacie locali), screening Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva, Pap test e test rapido HIV.