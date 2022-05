Al via la 47a edizione del Festival Arrivano dal Mare! Venerdì 20 maggio appuntamento alle 21:00 alle Artificerie Almagià di Ravenna con l’artista israeliana di fama internazionale Yael Rasooly.

Inaugura ufficialmente questa sera, venerdì 20 maggio, la 47a edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! Il più personale dei piaceri. Appuntamento alle ore 21:00 presso le Artificerie Almagià di Ravenna, in darsena, con l’artista israeliana Yael Rasooly e lo spettacolo-concerto The Gramophone Show: accompagnata soltanto dal suo grammofono, la cantante e attrice di fama internazionale, dal 2020 tra gli ospiti di punta del Festival, accompagnerà il pubblico in un viaggio indietro nel tempo negli incantati anni ’20 e ’40. Un carosello di brani classici, che vanno dall’inglese al francese (e persino allo yiddish!) che ha portato lo spettacolo ad essere accolto con entusiasmo negli Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Danimarca, Romania, Repubblica Ceca Repubblica, Portogallo, Thailandia e India.

Yael Rasooly è regista, attrice, cantante e burattinaia acclamata dalla critica. Nata a Gerusalemme nel 1983, si è formata come pianista e cantante classica e ha proseguito gli studi in scenografia teatrale alla Central Saint Martin’s di Londra. Il suo personale linguaggio teatrale si basa su un approccio multidisciplinare che unisce teatro degli oggetti, teatro di figura, arte visiva e musica. Oltre alla carriera teatrale, Yael si esibisce come cantante con numerosi ensemble/orchestre in Europa e Nord America. I suoi spettacoli sono stati presentati in più di 30 paesi e centinaia di teatri in tutto il mondo, ottenendo numerosi premi internazionali. Negli anni ha insegnato in varie istituzioni come il Trinity College, l’Università di Connecticut e l’Eugene O’neill Theatre Centre.

L’artista sarà di nuovo in scena al Festival domenica 22 sempre alle ore 21:00 con lo spettacolo per il pubblico adulto How Lovely e la presentazione del progetto Silence makes perfect. Infine, terrà un laboratorio aperto ad amatori e professionisti dal titolo The performer, the object and the secret in between: un workshop per introdurre i partecipanti al mondo del teatro degli oggetti tramite l’uso della voce e del corpo. Il workshop si terrà lunedì 23 presso il Teatro Rasi, dalle 9:00 alle 18:00. Info e iscrizioni al sito www.arrivanodalmare.it .