Un nuovo volto per La Bottega delle Bontà, il negozio nato nel 2021 grazie all’impegno di Cooperativa Sociale San Vitale.

Venerdì 11 luglio 2025 alle ore 10:00 la Bottega aprirà le sue porte al pubblico in Via Classense 76, a Classe di Ravenna, per mostrare i suoi locali completamente rinnovati, sia all’interno che all’esterno, così come la gamma di prodotti, ora a filiera corta, ad origine garantita e certificata dagli agricoltori Coldiretti-Campagna Amica.

Nonostante la ‘visita’ dei ladri che la notte scorsa sono entrati nel negozio facendo danni più ingenti del bottino effettivamente sottratto, colpendo peraltro un’attività dalla vocazione fortemente sociale, Cooperativa San Vitale e Coldiretti non si fermano e sono pronti, dopo aver già ripristinato i locali, ad inaugurare.

La Bottega, che già era apprezzata per il suo sostegno alle piccole imprese agricole locali, è infatti un progetto importante per via della sua duplice missione sociale:

Offre opportunità di inserimento lavorativo a giovani e adulti con disabilità, che lavorano all’interno del negozio con il supporto di educatori esperti di Coop San Vitale, creando così occasioni concrete di crescita e autonomia. Fornisce agli abitanti di Classe e dintorni un punto vendita di prossimità, dove trovare prodotti genuini, stagionali e di qualità, selezionati direttamente da piccoli produttori del territorio della Rete Campagna Amica-Coldiretti.

La Bottega delle Bontà è molto più di un negozio: è un luogo di accoglienza, sostenibilità e condivisione. Il restyling degli spazi e della gamma dei prodotti in vendita rappresenta un passo avanti nel rendere questa esperienza ancora più inclusiva, bella e funzionale per tutti.

“Campagna Amica, con la sua rete di agricoltori, commenta il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte, fa anche questo e lo fa concretamente: mantiene vivo un territorio assicurando l’approvvigionamento quotidiano di cibo giusto e creando di fatto luoghi di aggregazione dove fare la spesa è un atto sociale e culturale. Il nostro obiettivo primario, infatti, è costruire relazioni e comunità garantendo ai cittadini-consumatori una spesa inclusiva, sostenibile, sana e locale. E ci piace farlo creando legami forti come quello che a Ravenna ci vede al fianco della Cooperativa San Vitale in più progetti, tutti volti a diffondere la cultura dell’accoglienza, dell’inclusività e della buona alimentazione”.

L’inaugurazione dell’11 luglio sarà l’occasione per visitare i nuovi locali, conoscere le persone che rendono possibile questo progetto e celebrare insieme un modo diverso di fare la spesa. Già dalle ore 9, inoltre, sarà attivo all’esterno un piccolo mercato di Campagna Amica con gli agricoltori pronti a far assaggiare i propri prodotti freschi, di stagione e a km zero.

Perché la bontà è di casa, e ora ha un indirizzo tutto nuovo.