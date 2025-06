Ritorna ufficialmente la rassegna La Prospettiva estiva per il Fontanone per la sua quarta estate di fila, che vede coinvolti artisti e artiste del territorio e non, musicisti, cantine locali e personaggi che arricchiscono ogni appuntamento di questa estate. La prospettiva o Fontanone, come è comunemente denominato dai faentini, costituisce lo scenario architettonico in fondo ad uno dei viali più importanti della città, lo Stradone.

“Da sempre Fatti d’Arte lo considera un luogo interessante, suggestivo e con grandi potenzialità; le scorse estati durante i mesi di mostre ed eventi estivi è stato creato un grande fermento artistico. Tenuto conto di questi risultati e tenuto conto che lo scorso anno il Fontanone ha compiuto 200 anni si è deciso di organizzare per il quarto anno consecutivo una rassegna estiva fruibile da tutta la cittadinanza diventando un polo per l’arte e la cultura che per la valorizzazione di questo monumento iconico della nostra città.”

giovedì 5 giugno 2025 inaugurerà la mostra personale di Lisa Martignoni “Tra le trame” presso il Fontanone di Faenza. Questa prima artista curata da Enea Mazzotti ha lavorato sia all’esterno che all’interno del monumento con l’arte tessile. Un viaggio materico e simbolico attraverso fili, tessuti e memorie. La pratica tessile diventa gesto politico e poetico, un modo per raccontare corpi, storie, ferite e possibilità di trasformazione. Nella nostra lingua termini come “trama” e “intreccio” sono utilizzati per descrivere la struttura narrativa di un racconto, e si possono “tessere” relazioni oltre che fili. Così è stato il processo creativo e artistico svolto da Martignoni. In questi mesi, attraverso workshop pubblici, incontri, storie, tessuti e parole, Lisa ha intrecciato dando vita alla prima grande installazione di arte pubblica: FERMATI. Lisa Martignoni per realizzare l’allestimento tecnico-scenografico della grande opera sul fronte del Fontanone si è avvalsa della macchinista teatrale Esther Carini.

Tra le trame sarà visitabile dal 5 al 19 Giugno 2025, nelle seguenti serate a partire dalle 18:00 al Fontanone, Rotonda Francesco Lama, Via Giovanni da Oriolo a Faenza:

● Giovedì 5 Giugno: ore 18.30 inaugurazione ufficiale in presenza dell’artista, concerto di Nairah & Jack e degustazione di vini a cura della cantina La Sabbiona ● Giovedì 12 giugno: ore 18.30 Dialogo e presentazione del libro TRISTE TIGRE a cura de “La stanza di Virginia”, degustazione di vini a cura dell’associazione Torre di Oriolo ● Giovedì 19 giugno: ore 18.30 finissage con visita guidata del curatore Enea Mazzotti e a seguire performance: “Eleganza e forza: due energie meravigliosamente contrastanti, nel corpo femminile e nella vita di ogni donna.”di Laura Vigna.