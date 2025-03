La mostra intende dare voce al tema della “Solitudine” in adolescenza nelle varie sfumature di condizione esistenziale, “amata e temuta”, “paura di crescita”, “fonte di sollievo dallo stress”, “luogo creativo e produttivo di idee”, “rifugio dal mondo”, “rischio di follia e isolamento”, “momento per stare soli con se stessi e coltivare le proprie passioni”.

Queste alcune delle frasi raccolte nei vari gruppi di Peer Education nei contesti scolastici.

Solitudine anche come esperienza ricorrente e vissuto che accompagna le problematiche di dipendenza da sostanza, comportamentali e di salute mentale in spirali di continuità dolorose tra causa ed effetto che necessitano dello sguardo dell’ Altro per essere interrotte.

I laboratori di Arte sono stati svolti c/o la Sede del MAR, Museo di Arte della Città di Ravenna facilitati dalla Pittrice e Atelierista Margherita Tedaldi durante l’estate 2024 con il gruppo dei giovani partecipanti ai Progetti Regionali CreaLab di promozione della Salute promossi dall’ UOC. Dipendenze Patologiche di Ravenna, in collaborazione con Assessorato Politiche Giovanili e Coop. Librazione, la Società degli Uomini della Casa Matha, l’ Associazione musicale “Tempi Dispari” e il Circolo “Le Rose”.

Nella galleria sono esposti i lavori prodotti dai ragazzi: i “Volti” rappresentativi di emozioni soggettive di solitudine in china, Libri d’ Artista tecniche miste, Mani in stoffa cucite dai ragazzi la cui “cucitura” tesse relazioni e il loro intreccio o distanza favorisce “unione o solitudine”, Fotografie rappresentative di solitudine, Disegni, Dipinti e Illustrazioni in china e acquerello, foto che illustrano momenti di attività dei laboratori.

Sono inoltre esposti oltre 300 liberi pensieri e lavori personali sulla solitudine raccolti nei vari gruppi Peer Educator e giovani in libera aggregazione.

“L’arte crea una zona di vita simbolica che permette di esprimere emozioni e idee, fare emergere i contrasti e le difficoltà della quotidianità,

dimostrare la capacità della persona di “trascendere il conflitto e di creare ordine nel caos ed infine di dare piacere”- Edith Kramer

I progetti CreaLab sono coordinati dall’ Equipe di Promozione della Salute CreaLab UOC. Dipendenze Patologiche di Ravenna: Dott.ssa Sabrina Drei, Dott.ssa Vania Baravelli, Dott.Angelo Gazzilli, dott.ssa Elisa Gnani e dott.ssa Chiara Ossani (Coop. Librazione).

Gli artisti che collaborano: Pittrice Margherita Tedaldi, Musicista Marco Rosetti, Regista Daniele Pezzi, Graphic Designer Giulia Cennamo.