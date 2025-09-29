L’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna si prepara a festeggiare le Giornate di Santa Teresa, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre. Le iniziative vedranno il loro culmine, il 2 ottobre, con la santa messa celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi e l’inaugurazione del dormitorio dedicato alla figura del “Card Ersilio Tonini” e dei nuovi spazi della Casa della Carità “Don Angelo Lolli”. Dopo quasi due anni di interventi per adeguare la struttura alla normativa di prevenzione incendi e per ampliarne la capacità ricettiva, l’Opera di Santa Teresa potrà mettere a disposizione di persone e le famiglie bisognose fino a 70 posti letto (54 per la Casa della Carità e 16 per il dormitorio).

Le Giornate di Santa Teresa: il programma

Si parte mercoledì 1 ottobre, con la messa celebrata dall’arcivescovo mons. Lorenzo Ghizzoni per la patrona dell’Opera, Santa Teresa di Gesù Bambino (chiesa di Santa Teresa, ore 9:30). Al termine della funzione, seguirà il momento dello scoprimento del pannello in terracotta patinata donato dallo scultore Matteo Bonetti e raffigurante Santa Teresa di Gesù Bambino. Alle 17, si prosegue con “Volare in alto per i più poveri”, visita guidata al MuDAL – Museo sulla vita e le opere del fondatore dell’Opera di Santa Teresa, Don Angelo Lolli. (Ingresso da via Santa Teresa, 8).

Alle 18, presso l’Agorà di Santa Teresa (ex teatrino) si potrà prendere parte al convegno su “Don Lolli e le figure femminili dell’Opera Santa Teresa del Bambino Gesù” aperto da don Alessandro Andreini, della comunità di San Leolino di Panzano, biografo di Don Lolli della Causa di Beatificazione. Gli interventi saranno a cura di Tina Serra, presidentessa del Centro Italiano Femminile (CIF) comitato comunale di Ravenna. Partecipano anche l’arcivescovo mons. Lorenzo Ghizzoni e il direttore dell’Opera, Don Alberto Graziani.

L’ evento, aperto a tutti, è organizzato dal Centro Italiano Femminile (CIF) comitato comunale di Ravenna, dalla Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Ravenna e dalle Suore della Piccola Famiglia di Santa Teresa del Gesù Bambino.

Giovedì 2 ottobre sarà dedicato all’inaugurazione dell’ampliamento della Casa della Carità “Don Angelo Lolli” e del nuovo dormitorio “Card. Ersilio Tonini”. Alle 18:30, nella chiesa di Santa Teresa, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna, insieme all’arcivescovo mons. Lorenzo Ghizzoni, celebrerà la Santa Messa nella chiesa di Santa Teresa. La funzione sarà occasione per ringraziare e riconfermare il mandato di servizio ai volontari di Santa Teresa in vista dell’apertura dei nuovi spazi di carità.