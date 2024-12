Inaugura ai Magazzini del Sale di Cervia, venerdì 6 dicembre alle ore 18.30, alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Cervia Federica Bosi, la mostra del “Festival delle arti” chiudendo il ciclo delle mostre del Magazzino per l’anno 2024.

Aperta fino al 6 gennaio 2025, curata da Silvana Costa, in collaborazione con il Comune di Cervia, la mostra ha come titolo “L’arte racconta la Musica” che è stato il tema della XXIII edizione del Festival delle arti di Cervia svoltosi durante l’estate sul Porto Canale della città balneare.

Più di 50 gli artisti invitati dall’associazione Il Cerbero che organizza il festival e che, come ogni anno, mette in mostra al Magazzino del sale le opere realizzate durante la kermesse estiva.

“Il Festival delle Arti anche quest’anno condivide il frutto della propria creatività con l’esposizione delle opere nel Magazzino del Sale Torre, dopo il suggestivo evento estivo all’aperto nel Piazzale dei Salinari – spiega l’assessore alla cultura Federica Bosi -. L’edizione 2024 è dedicata al tema “L’arte racconta la musica”, un binomio che ha percorso la storia dell’umanità nelle opere di grandi pittori, scultori, artisti dell’immagine che hanno immortalato la musica attraverso i musicisti, gli strumenti e ne hanno documentato la sua espressione nei vari momenti storici. Pensiamo alle sculture e ai dipinti greci e latini in cui sono rappresentati suonatori di lira, a quelle medievali con angeli suonanti strumenti musicali, spesso scolpiti anche nei portali delle chiese come a Notre Dame, o a grandi opere e trittici come quelli di Bosch e Caravaggio fino ad arrivare a Picasso, Balla e ad Andy Warhol. L’esposizione è un immancabile appuntamento di prestigio nel programma culturale della nostra città. Cervia da sempre è impegnata nella valorizzazione dell’arte in ogni sua forma e anche questa mostra è una testimonianza di come l’identità storica e la cultura siano profondamente radicate nella nostra comunità.

L’arte spesso, come in questo festival, suscita anche domande indispensabili per incuriosire, indagare, scoprire, domande necessarie affinché le persone e intere collettività possano acquisire maggiore consapevolezza di sé aumentando la voglia di conoscenza.

Il Festival delle arti è un luogo, ma anche un tempo per vivere sentimenti, per assaporare e assaggiare l’arte nelle sue varie forme, un’occasione per provare un’emozione e proiettarla in un futuro di bellezza.

Un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti e agli organizzatori, in particolare all’Associazione Culturale “Il Cerbero” che da anni regala alla nostra città eventi di alta espressione artistica.

Espongono le loro opere: Daniela Albani, Margherita Amicucci, Paolo Ancarani, Asia Antonioli, Irene Balducci, Marcella Belletti, Luciana Bellotti, Ornella Berardi, Elena Butmalai, Eliseo Calcinari Ansidei, Silvana Cardinale, Barbara Casabianca, Sergio Catitti, Luca Colangelo, Leonardo Cuccoli, Roberta Dallara, Letizia Di Bartolomeo, Massimo Di Bartolomeo, Fausto Ferri, Sofia Gioia Galeotti, Paolo Graziani, Vera Lowen, Paola Maltoni, Sergio Manganelli, Yailen Manresa, Mascia Margotti, Mara Mariotti, Luciano Medri, Marie Menò, Michela Militano, Cinzia Montanari, Petronella Ortmann, Veronica Zavoli, Francesco Panetta, Fabrizio Pavolucci, Serena Pironi, Stefano Pironi, Paolo Placci, Gregorio Prada Castillo, Liliana Quadrelli, Marina Ravaioli, Arianna Ricciotti, Monica Righetti, Cinzia Rinaldi, Maria Luisa Romani, Laura Rondinini, Melania Salvi, Raffaella Vaccari, Sara Valenti, Isabella Zanotti.

Con il contributo di: Comune di Cervia, Club del sole, Consar, Ifa, Nadep.

A ingresso gratuito sarà aperta tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00, festivi e prefestivi anche dalle 9 alle 12.

Per informazioni: Il Cerbero cell. 3358151821 – 3334317970 e-mail: info@ilcerbero.it