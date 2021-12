Penultima visita guidata della Pro Loco Faenza, sabato prossimo 11 dicembre alle 15, per il ciclo d’autunno 2021. Aderendo alla manifestazione “Giardini di Natale” dell’omonimo Servizio del Comune, il quale proprio sabato 11 inaugura (dalle 15.30 in poi) ben ventiquattro “Giardini Divini” a tema dantesco, Pro Loco propone – collateralmente – visite a giardini privati o comunque inediti, tendenzialmente “nascosti”, del centro storico.

Si inizierà con quello di Casa Ricci-Bitti in Corso Mazzini, noto anche per l’intervento pittorico liberty di Giovanni Guerrini (1910 circa) alla sommità delle scale e ancor più noto come sede, per due secoli esatti, della gloriosa manifattura di ceramiche Ferniani. Oggi il cortile della Ricci-Bitti, che ospitava tutta la parte produttiva, è trasformato in delizioso spazio verde, in parte mediterraneo e in parte conservante piante della tradizione faentina.

Poi ci sposterà sul cortile interno di Palazzo Mazzolani, oggi sede Isia e del Museo Archeologico.

Il cortile ha riacquistato una dignità e un decoro insospettati semplicemente con il divieto del parcheggio che l’aveva trasformato in un anonimo garage all’aperto, con i relativi danni al prato, all’estetica e all’architettura. Sono oggi così valorizzati il grande platano, la robinia, lo spaccasassi, il pino al centro e persino l’esotico abete rosso che, per quanto “spaesato” (è pianta alpina per eccellenza), risulta ancora in ottimo stato vegetativo.

Si concluderà con il cortile di Palazzo Conti-Sinibaldi, sempre in Corso Mazzini, che ospita la magnolia più grande e bella di Faenza, addobbata, come ogni anno, con splendide luci di Natale.

È richiesto un contributo di 3 euro destinato a fini culturali.

Ritrovo alle ore 15 Pro Loco, Voltone Molinella.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina, comportamenti adeguati.