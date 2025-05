Lo scorso 12 maggio, il Comune di Brisighella ha avuto l’onore di accogliere la giornalista francese Paula Boyer, firma autorevole del giornalismo di viaggio e collaboratrice di importanti testate internazionali, in visita nel territorio della Valle del Lamone. Giunta da Parigi, accompagnata dall’Amministrazione Comunale e dalla guida turistica Paolina Giannelli, Paula Boyer ha scelto di dedicare un approfondito reportage al nostro territorio, partendo da Borgo San Lorenzo e soffermandosi in particolare su Faenza, Brisighella e Russi.

A Brisighella, per l’occasione, il Comune ha disposto l’apertura straordinaria della Rocca Manfrediana. Grazie alla collaborazione di volontari locali, la giornalista ha potuto visitare anche la Pieve di San Giovanni in Ottavo, nota anche come Pieve del Thò, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico-religioso della vallata. Colpita dalla bellezza autentica del paesaggio e dall’accoglienza ricevuta, Paula Boyer ha espresso grande apprezzamento per il patrimonio culturale, ambientale e umano del territorio, ritenendolo meritevole di una visibilità internazionale. Brisighella approderà, infatti, in una delle prossime edizioni della celebre guida turistica Guide du Routard, punto di riferimento per viaggiatori francofoni di tutto il mondo dal 1973. Una straordinaria opportunità di promozione per il territorio, che continua ad attrarre interesse grazie alla sua autenticità, storia e capacità di accoglienza.