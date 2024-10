In via Sarna il Lamone si sta “mangiando” sempre più terreno

Il Lamone, in via Sarna, dopo la terza alluvione, fa sempre più paura. A maggio 2023 le abitazioni alle porte della città furono le prime ad essere allagate, le ultime a ricevere aiuto. L’acqua arrivò a raggiungere anche il metro e mezzo d’altezza, sommergendo i filari e distruggendo i piani terra delle abitazioni. La piena inoltre erose la terra dell’argine permettendo una più facile tracimazione lo scorso settembre. Con la terza alluvione, il Lamone è tornato nuovamente ad entrare nelle abitazioni per diversi decine di centimetri d’altezza. Sebbene il livello dell’acqua del 2024 sia stato notevolmente inferiore rispetto al 2023, i danni sono stati comunque importanti.