In via Lesi i residenti si ritrovano insieme ai volontari: “È il senso di comunità nato con l’alluvione”

Via Lesi a Faenza è un’area residenziale nel borgo con 250 appartamenti. Sorge accanto al Lamone. Il 16 maggio 2023 fu raggiunta dalla piena. La mattina, davanti alle case, la strada era diventata un fiume. L’acqua aveva sommerso i garage e il piano terra. Per giorni e giorni soccorritori e volontari lavorarono per eliminare acqua e fango. Nel giorno dell’anniversario dell’alluvione, un gruppo di residenti di una delle palazzine di via Lesi si è voluto ritrovare insieme per continuare a coltivare quel rapporto di comunità che era andato a crearsi durante quei giorni difficili. Presenti anche alcuni volontari che l’anno scorso in via Lesi prestarono soccorso.

E intanto dal borgo sale la protesta di chi ha subito entrambe le alluvioni