Stanno per concludersi la prima parte dei lavori disposti da Hera per la manutenzione e il potenziamento della rete fognaria in via Cimatti. L’intervento, finalizzato a migliorare significativamente la capacità di smaltimento delle acque reflue e meteoriche verso il fiume Lamone, ha interessato, in questa fase, l’area della rotatoria, lato fiume, e il primo tratto di via Cimatti.

Durante questo step il cantiere ha comportato la chiusura temporanea del Ponte Bailey, prolungatasi di alcune settimane rispetto al cronoprogramma iniziale a causa di difficoltà tecniche e per la concomitanza di eventi meteo avversi incontrati dalla ditta incaricata. Ora, con il termine dell’intervento in via Cimatti che verrà riasfaltata nel tratto del cantiere, entro il prossimo fine settimana si procederà alla riapertura della viabilità sul Ponte Bailey in direzione Santa Lucia.

I lavori non si fermano qui. Il cantiere, infatti, proseguirà in via Silvio Pellico, dove verranno effettuati ulteriori interventi di rifacimento e potenziamento delle condutture della rete fognaria. In una prima fase i lavori si concentreranno nel tratto di strada tra la rotatoria (nel ‘braccio’ lato opposto al fiume) fino al civico 16 di via Pellico, approssimativamente fino ai locali scuola di musica Artistation); questa ulteriore fase richiederà lavorazioni di alcune settimane. La data delle modifiche alla viabilità in questa zona sarà comunicata tempestivamente per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

“Mi preme ringraziare -sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri- i residenti e gli esercenti della zona per la pazienza e la collaborazione che stanno dimostrando durante il periodo dei lavori, sottolineando l’importanza di questi interventi per migliorare l’efficienza del sistema fognario del territorio. Abbiamo consapevolezza dei disagi dei tanti cantieri che si alternano in diverse aree, ma ne riceveremo una città migliorata”.