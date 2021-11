In un libro i primi 14 anni in Formula 1: da Toro Rosso a Alpha Tauri | VIDEO

Biblioteca Manfrediana gremita, al netto della capienza per covid, per la presentazione del libro dedicato alla storia della Toro Rosso, ora diventata Alpha Tauri. 14 anni di Formula 1 iniziati ereditando la lunga storia della Minardi nel mondo delle corse. 14 anni caratterizzati da una continua espansione dell’azienda, un costante miglioramento delle prestazioni, tanti uomini, tanti piloti e, ultimo obiettivo, la ricerca della sostenibilità. Tante anche le soddisfazioni, le principali, ovviamente, i due successi a Monza, come Toro Rosso e come Alpha Tauri, i podi e i molti piloti cresciuti a Faenza e poi divenuti protagonisti.