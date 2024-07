È in programmazione televisiva per il suo 22° anno il “Salotto Al Caminetto” storico talk show che si svolge presso il Ristorante “Al Caminetto” di Milano Marittima.

La prima serata ha visto la partecipazione di Gian Luca Zattini (Sindaco di Forlì), Claudia Bellini (stilista), Carlo Dalmonte (presidente Caviro) e Stefano Tura (direttore sede RAI Emilia-Romagna).

Quest’anno il programma, previsto per tutta l’estate, in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna, come ormai tradizione, è stato trasmesso da Teleromagna (canale 14), ieri sera, giovedì 4 luglio ore 21 (in replica il mercoledì successivo alle 23.30) poi su Dl.TV (canale 80) da lunedì 8 luglio ore 21 (in replica il venerdì ore 23).

Consolidata anche la pubblicazione sul portale youtube e sulle pagine facebook di Ravenna e Faenza WEBTV da sabato 6 luglio alle ore 20.00.

A seguire, nel Salotto del giornalista e conduttore Maurizio Marchesi arriveranno, fra gli altri: il Prof. Giuseppe Porcellini, il Dott. Gianni Nanni (fondatore dell’Isokinetic di Bologna e responsabile dell’area sanitaria del Bologna calcio), l’assessore regionale Andrea Corsini, Davide Cassani, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Sindaco di Imola Marco Panieri, l’ex dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Marco Mancini, il Presidente di FA, Giuseppe Silvestrini, il Presidente di CNA Ravenna, Matteo Leoni, ma anche tante sorprese.