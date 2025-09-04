il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza il progetto «Con-Tatto», una serie di corsi di massaggio infantile per genitori di bambini dai 2 agli 8 mesi. I corsi si terranno in tutti e nove i comuni dell’Unione. Ogni corso si svilupperà in cinque incontri, a cadenza settimanale, dalle 10 alle 11.30.

Il percorso è condotto da Simona Davenia, insegnante qualificata Aimi (Associazione Italiana Massaggio Infantile), e partirà dall’approfondimento non solo tecnico del massaggio infantile, utile per la crescita e il benessere emotivo dei bambini, ma anche dei genitori.

Questa pratica favorisce infatti il rilassamento e il sonno, facilita la conoscenza del corpo, aiuta a prevenire e alleviare le coliche gassose e promuove la comprensione reciproca.

I genitori che parteciperanno agli incontri apprenderanno la sequenza del massaggio, affrontando anche temi legati alla relazione genitore-bambino, come il rilassamento, l’addormentamento, il ruolo del papà e la gestione di coliche e altri piccoli disagi.

I corsi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria, e verranno attivati e calendarizzati al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni contattare il Centro per le famiglie allo 0545 299397, oppure 366 6156306, mailcentrofamiglie@unione.labassaromagna.it.