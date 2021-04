In tempo di Covid, sempre più persone si rivolgono al Mercatino di Beneficenza di Ravenna

Vestiti, giocattoli, utensili per la cucina: è possibile trovare davvero di tutto nel Mercatino di Beneficenza “Una mano per un sorriso” di Ravenna, situato all’interno degli spazi della Chiesa di Santa Maria del Torrione. Tutto il ricavato della vendita della merce esposta al Mercatino viene infatti devoluto dalla Parrocchia alle persone meno abbienti o in difficoltà, che possono acquistare diversi articoli anche a 10 centesimi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come spiega la Coordinatrice Patrizia, le richieste di vestiti e beni di prima necessità al Mercatino sono aumentate notevolmente, a riprova del fatto che la crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria sta avendo conseguenze tangibili anche nel nostro territorio.

Il Mercatino di Beneficenza si trova in via Majoli 8 Parrocchia S. Maria del Torrione. Per informazioni:

370 137 4513 oppure patrizia.eventi.ra@gmail.com