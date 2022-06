In Tempo: 14 concerti per l’estate faentina. Omaggio a Piazzolla | VIDEO

14 concerti nell’estate faentina curati dalla Scuola di Musica Sarti. Il 21 giugno debutta l’undicesima edizione della rassegna In Tempo nel giorno della Festa della Musica. Appuntamento al Museo Internazionale delle Ceramiche con un omaggio ad Astor Piazzolla. Come sempre, la rassegna serve per avvicinare il pubblico alla nuova stagione del Teatro Masini Musica, un trait d’union fra la stagione appena conclusa e il prossimo cartellone. Quest’anno le novità sono rappresentate da nuovi appuntamenti a Reda, Granarolo e in occasione di Argillà