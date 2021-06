In Tempo: 14 concerti fra musica classica e moderna per l’estate faentina

Prende il via il 21 giungo la decima edizione di “In Tempo”. La rassegna musicale torna dopo la pandemia e riparte con un omaggio ai 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla nel giorno della Festa della Musica. 14 concerti, in parte in collaborazione con Emilia-Romagna Festival, al Museo Internazionale delle Ceramiche, al Museo Carlo Zauli, nella chiese di San Francesco e dei Salesiani e in piazza della Molinella caratterizzeranno quest’anno la rassegna fino alla fine di settembre. Il 3 agosto appuntamento speciale alla Molinella con la Toscanini Next che renderà omaggio agli operatori socio-sanitari e ai loro sforzi durante la pandemia.