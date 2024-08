Colluttazione in corso Garibaldi, poco dopo al parco di San Francesco, al termine della mattinata di mercoledì, per una bici risultata rubata.

Un ragazzo stava pedalando in sella ad una bicicletta, quando una donna ha riconosciuto nel mezzo la bici di sua proprietà sottrattele nei giorni scorsi. Insieme ad altre persone presenti, la donna è riuscita a fermare il ragazzo in sella alla bici. È però nata una violenta discussione, poi degenerata, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. In corso Garibaldi sono arrivate quindi due pattuglie per cercare di chiarire la situazione. La donna ha ribadito ai militari di essere la reale proprietaria della bicicletta. Il ragazzo ha spiegato di aver acquistato il mezzo e di essere estraneo ai fatti. L’intera questione sarà ora chiarita al Comando dei Carabinieri, dove il ragazzo è stato accompagnato da una delle volanti intervenute. Il giovane rischia di dover rispondere di ricettazione, mentre saranno da chiarire le dinamiche che hanno portato al furto della bicicletta e quindi ulteriori responsabilità.